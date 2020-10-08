النيران تشتعل في الحراج بين سلمى وستربة بريف اللاذقية

اللاذقية _ رشا عيسى

نشب حريق حراجي خلال الساعة الرابعة والنصف من عصر اليوم الخميس في ريف اللاذقية بمنطقة تصنف عسكرية بين سلمى وستربة ولايزال العمل مستمرا للتعامل مع النيران التي تواصل الاشتعال في الغابات الحراجية .

وأكد المهندس باسم دوبا رئيس دائرة الحراج في مديريةزراعة اللاذقية ل ( تشرين) وجود فرقة من عمال اطفاء الحراج يتعاملون مع النيران في ظروف قاسية لوعورة المنطقة من جهة ولخصوصيتها العسكرية من جهة أخرى ما يؤثر على كفاءة عمليات الاطفاء .

وبين دوبا عدم وجود طرق في المنطقة المشتعلة ما يضطر العمال للتعامل يدويا مع النيران باستخدام طرق القطع امام النيران و على مبدأ( الطباشة ) ويعد هذا الاسلوب غاية في الصعوبة ومتعبا جدا لعمال الإطفاء ويتطلب مجهودا جسديا كبيرا.

وتتميز المنطقة المشتعلة بوجود غابات حراجية تكثر فيها الأنواع السنديانية ولايزال الحريق نشطا في المنطقة املا بتمكن الفرق الموجودة من السيطرة عليه قبل أن يتمتد على مساحة حراجية واسعة .

وكانت المحافظة قد شهدت اليوم الخميس ٧ حرائق زراعية متفاوتة المساحة في ارياف القرداحة والحفة وفي صلنفة و البهلولية، معظمها في بساتين زيتون مهملة وتمت السيطرة عليها بالكامل .

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