سلطات النظام التركي تصدر مذكرات اعتقال بحق 24 شخصاً في أضنة

أصدرت سلطات النظام التركي مذكرات اعتقال بحق 24 شخصاً في مدينة أضنة وذلك ضمن حملة اعتقالات جماعية جديدة تستهدف معارضي رئيس النظام رجب طيب أردوغان.

وذكرت صحيفة زمان التركية أن النيابة العامة في أضنة أصدرت مذكرات اعتقال بحق 24 شخصاً بينهم أطباء ومعلمون وممرضات ورجال شرطة بزعم ارتباطهم بالداعية التركي عبد الله غولن الذي يلقي عليه نظام أردوغان المسؤولية بمحاولة الانقلاب عام 2016.

وتنفذ قوات الأمن التابعة لنظام أردوغان منذ أمس حملة مداهمات واعتقالات جديدة استهدفت عدداً من المدن بينها أضنة واسطنبول وديار بكر وغازي عنتاب وتوكات ونفشهير وسامسون وكيليس وباطمان وشيرناق ومرسين وعثمانية.

من جهة ثانية بدأت النيابة العامة في مدينة شانلي اورفا جنوب تركيا تحقيقات مع رئيس نقابة المحامين في المدينة عبد الله اونجيل إضافة إلى 25 محامياً بسبب تصريحات انتقدوا فيها قانون تغيير وهيكلة النقابات.

وكانت السلطات التركية اعتقلت 60 محامياً نهاية الشهر الماضي في إطار استهداف المدافعين عن أشخاص معتقلين في سجون النظام التركي بدعوى الارتباط بغولن وبذلك يرتفع عدد المحامين المعتقلين إلى 86 بينهم رؤساء نقابات محامين في مدن مختلفة.

ومنذ محاولة الانقلاب منتصف تموز عام 2016 أطلق نظام أردوغان حملة قمع واعتقالات واسعة استهدفت معارضيه وخصومه وشملت كل القطاعات وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة وعزل وإقالة أو إيقاف عن العمل نحو 150 ألفاً في مختلف المؤسسات المدنية والعسكرية في البلاد.

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