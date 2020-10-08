لافروف يعيّن مبعوثاً خاصاً له لحل الأزمة في سورية

عين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مدير قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية ألكسندر كينتشاك مبعوثاً خاصاً له لحل الأزمة في سورية.

وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية في مؤتمر صحفي اليوم: إن وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف أوعز بتعيين مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الكسندر كينتشاك ممثلاً خاصاً للوزير لقضايا التسوية في سورية.

وأضافت زاخاروفا أن صلاحيات كينتشاك في مهمته الجديدة ستشمل تمثيل الجانب الروسي في سير الاتصالات الثنائية ومتعددة الأطراف بشأن التسوية في سورية بما في ذلك ضمن صيغة جنيف وكذلك أستانا بهدف العمل للتوصل إلى حل الأزمة في سورية.

وشغل كينتشاك منصب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية الروسية منذ أواخر عام 2018 بعد عودته إلى موسكو من سورية حيث كان سفيراً في دمشق بين عامي 2014 و2018 وقبل ذلك كان يعمل في السفارة الروسية في العاصمة العراقية بغداد.

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