وزير الاتصالات .. 100 ألف بوابة إنترنت جديدة.. وهاتف وأنترنت مجاني لأعضاء مجلس الشعب

هناء غانم

أكد وزير الإتصالات والتقانة_ إياد الخطيب خلال الجلسة التي عقدت اليوم في مجلس الشعب أن التوقيع الرقمي أصبح جاهزاً وهو ذو حجة قانونية في توقيع العقود والصفقات وغيرها ليس فقط داخل القطر بل خارجه أيضاً.

مبيناً أن وزارة الدخلية انضمت إلى منظومة الدفع الإلكتروني، وأصبح بالإمكان دفع المخالفات المرورية من دون مراجعة فرع المرور كما سوف نتجه إلى أن يكون دفع رسوم جواز السفر أيضاً والسجل العدلي عبر هذا البرنامج، وكذلك مع وزارة النقل لدفع تذاكر الطيران عبر الدفع الإلكتروني.

وأضاف الوزير نفذنا في البرنامج الخاص بالحجز الاحتياطي 53 ألف قرار حجز احتياطي، وأكثر من 59 ألف رفع حجز احتياطي، ووفرنا 90 مليار ليرة عند تطبيق البرنامج من ورق وحبر وطابعات وحواسيب.

وأضاف: أعدنا الكبل الضوئي بين دمشق ودبي مروراً بالأردن ثم السعودية وهو أول كبل انقطع خلال الحرب على سورية.

موضحاً أن هناك مشروعاً لتركيب خطوط الهاتف من دون أسلاك نحاسية وسوف يتم تركيبها حالياً في ست مواقع في سورية، والأهم أنه سيتم توريد 100 ألف بوابة أنترنت سوف توزع على كل المحافظات، كما سيتم منح ترخيص المشغل الثالث للهاتف النقال قبل نهاية العام الحالي وهو مشغل وطني والعمل مستمر في هذا الموضوع لاستكمال الإجراءات.

وهناك 16،5 مليون مشترك في شركتي الخليوي، منهم 73 بالمئة في سيرتيل والباقي في شركة MTN.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على إيصال خط الهاتف إلى كل بيت حتى ولو كان في رأس الجبل، وسوف يتم التنسيق مع شركتي الخليوي حتى يكون هناك عروض خاصة لأعضاء مجلس الشعب

وأضاف الوزير : سوف ندرس أن تكون تكلفة الاتصالات بالثانية بدلاً من الدقيقة عبر مجلس المفوضين، وأننا كوزارة لا نتدخل في وضع تسعيرة المكالمات بالنسبة لشركات الخليوي ونحافظ على التنافسية فيما بينها ودورنا إما أن نوافق على التسعيرة التي وضعتها الشركة أو نرفضها.

ولم يخف الوزير أن الوزارة غير قادرة حالياً على تقديم خدمة الإنترنت ( 4G) ويمكن في المستقبل تقديمها وهي خاصة بشركات الخليوي.

وبخصوص خطة الوزارة للعام القادم قال ستتم عودة الإتصالات إلى خان شيخون، وما تدعى (قسد) تعدت على شركة الاتصالات في الحسكة وطردت العاملين.

وبشر أعضاء مجلس الشعب بأنه سيتم منح خط مجاني مع إنترنت لهم.

بدورهم طالب أعضاء المجلس بتحسين جودة الاتصالات المحلية وتسريع خدمة الإنترنت عبر البوابات وإزالة العوائق التي تمنع المواطنين من الحصول على هاتف ثابت والسماح لهم بدفع الفواتير لمحافظة في محافظة أخرى وزيادة عدد المقاسم الهاتفية والبوابات وعدد الشركات الخليوية المنافسة في سوق الاتصالات متسائلين عما وصل إليه مشروع الحكومة الإلكترونية.

ودعا بعضهم إلى تحسين الاتصالات الخليوية وتخفيض رسوم الإنترنت وإعادة خدمة الهاتف والإنترنت وتأهيل المراكز بالمناطق المحررة وزيادة مراكز خدمة المواطن وإبعاد مراكز التشويش عن مخيم الوافدين لتحسين الاتصالات فيه وإلزام شركات الخليوي بتركيب أبراج في جنوب القنيطرة وتفعيل خدمة البريد بالمراكز الهاتفية الداخلية وإعادة ميزة التنبيه لانقطاع الخط عند صدور فاتورة الهواتف مؤكدين أهمية دعم المقاسم بوحدات الطاقة الشمسية للحد من انقطاعات الهاتف والإنترنت عند انقطاع التيار الكهربائي.

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