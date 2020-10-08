دراسة: 90% من مرضى كورونا لا يعانون هذه الأعراض

كشف علماء عن أن نحو 90% من مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لا يعانون أي من الأعراض الثلاثة الرئيسة للمرض يوم خضوعهم للفحص.

وحلل باحثون بيانات 36 ألف متطوع سحبت منهم مسحات الفيروس بين نهاية نيسان ونهاية حزيران، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

لكن 16 فقط من بين 115 شخصاً جاءت نتائجهم إيجابية للإصابة، عانوا من الحمى أو السعال أو فقدوا حاسة الشم أو التذوق – الأعراض الوحيدة المدرجة ضمن قائمة هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية – يوم سحب العينات منهم.

وفي حين أضيف الشعور بالتعب وصعوبة التنفس لقائمة الأعراض “الأساسية”، 23% من المشاركين كان لديهم المؤشرات التحذيرية.

وبالرغم من أن 158 شخصاً من المشاركين في المسح كانوا يعانون عرضاً واحداً على الأقل من الأعراض الرئيسة عند خضوعهم للفحص، كان 10% فقط منهم يحملون الفيروس.

وهذا يضيف للأدلة القائلة إن آلاف الناس الذين يعانون أعراضاً تشبه أعراض فيروس كورونا المستجد يجب خضوعهم للفحص خلال الشتاء، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لاكتشاف حملهم للمرض.

وترجح الدراسة التي أجرتها كلية لندن الجامعية أن 70% على الأقل من حالات “كوفيد-19” في المملكة المتحدة ربما من دون أعراض، حيث رجح خبراء ضرورة خضوع طلاب الجامعات لفحوصات قبل العودة إلى المنازل من أجل قضاء عطلة عيد الميلاد، على خلفية الدراسة.

وقال الخبراء: إن دراستهم – المنشورة بدورية “علم الأوبئة السريري” اليوم، تسلط الضوء على الحاجة لتنفيذ مزيد من الاختبارات على نطاق أوسع، من أجل “قمع” العدوى.

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