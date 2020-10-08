فتاة تدخل غينيس بأطول ساقين في العالم

دخلت الأمريكية ماسي كورين البالغة من العمر 17 عاماً، موسوعة غينيس للأرقام القياسية لامتلاكها أطول ساقين في العالم.

وحسب موقع الموسوعة، يبلغ طول الفتاة 2.08 متر، كما يتجاوز طول ساق ماسي اليسرى 1.34 متر وساقها اليمنى أقصر بواحد سم، ويصل طول والدتها إلى 170 سم، كما أن طول والدها 195 سم، ويبلغ طول شقيقها 190 سم.

وتمكنت كورين من إزاحة نجمة كرة السلة الروسية إيكاترينا ليسينا عن المركز الأول، والتي يبلغ طول ساقيها 1.32 متر.

يذكر أن أطول امرأة على قيد الحياة، هي الصينية صن فانغ صاحبة الـ33 عاماً، والـ2.20 متر.

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