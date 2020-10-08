الوفاء للمقاومة: الضغوط الأمريكية لن تثني المقاومة عن مواجهة المشروع الأمريكي الإسرائيلي في المنطقة

أكدت كتلة الوفاء للمقاومة اللبنانية أن الضغوط الأمريكية لن تثني المقاومة عن مواجهة المشروع الأمريكي الإسرائيلي في المنطقة.

ولفتت الكتلة في بيان بعد اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد رعد إلى أن الدور الأمريكي البالغ السلبية أدى إلى تخريب كل الجهود المبذولة لتشكيل حكومة في لبنان، مشددة على أن محاولات البعض الاستقواء بقوى خارجية لتشكيل حكومة مزورة التمثيل لمصلحة فريق واحد مصيرها الفشل.

وأوضحت الكتلة أن محاولات الإدارة الأمريكية ضرب استقرار لبنان وإضعاف قوته واقتصاده تأتي لمصلحة العدو الاسرائيلي كما أنها مسؤولة بشكل مباشر عن عرقلة الجهود التي تبذل لتشكيل الحكومة اللبنانية المعبرة عن الوحدة الوطنية.

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