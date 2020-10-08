إيران تسجل 4392 إصابة بكورونا و230 حالة وفاة

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني سيما سادات لاري أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغ لغاية اليوم 488 ألفاً و236 شخصاً والوفيات 27 ألفاً و888 حالة بعد تسجيل 230 وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن سادات لاري قولها في تصريح صحفي إنه تم خلال الساعات الماضية تسجيل 4392 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 488 ألفاً و236 حالة لغاية الآن بينهم 4335 في وضع حرج، بينما بلغ عدد المتعافين 399 ألفاً و300 شخص لغاية الآن.

وأشارت سادات لاري إلى أن 4 ملايين و232 ألفاً و64 شخصاً خضعوا لفحص الكشف عن الإصابة بفيروس كوفيد19 في إيران حتى الآن.

طباعة