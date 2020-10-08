رابطة الشغيلة في لبنان: انتصارات سورية على الإرهاب ترسخ انتصارها على العدو الإسرائيلي في حرب تشرين التحريرية

أكدت رابطة الشغيلة في لبنان أن الانتصارات التي حققتها سورية على الإرهابيين ترسخ انتصارها على العدو الإسرائيلي في حرب تشرين التحريرية.

وقالت الرابطة في بيان بعد اجتماع برئاسة أمينها العام الوزير والنائب السابق زاهر الخطيب: إن الجيش العربي السوري يخوض منذ عشر سنوات حرباً وطنية مماثلة لحرب تشرين وبذات القوة والعزم والروح ضد العدو الإرهابي التكفيري أداة المستعمر الأمريكي الغربي والعدو الصهيوني وقد نجح الجيش العربي السوري في إلحاق الهزائم بهذا العدو الإرهابي وتحقيق الانتصارات المتتالية ضده معززاً ومرسخاً بذلك انتصاره في حرب تشرين التحريرية.

وأكد البيان أن سورية سوف تحقق النصر النهائي على الحصار الإرهابي الأمريكي والقوى الإرهابية بفضل صمود وتضحيات جيشها وشعبها.

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