علماء روسيا ينوون إرسال أحياء مجهرية إلى القمر

أعلن مكسيم ليتفاك، مدير مختبر التحليل الطيفي للنيوترون وغاما بقسم الكواكب النووية في معهد بحوث الفضاء، إن روسيا قد ترسل أحياء مجهرية إلى القمر في عام 2027 .

وقال ليتفاك، ستتم عملية الإرسال خلال مهمة Luna-28 وإعادتها إلى الأرض لتحليل تأثير الظروف القمرية، وقد سبق أن أعلن أنه يخطط لإطلاق محطة الهبوط “لونا-28” من مطار فوستوتشني بواسطة صاروخ النقل Angara-A5 مع وحدة التعجيل DM-03. وأن المهمة الأساسية لهذه البعثة هي إرسال عربة قمرية صغيرة، وجمع عينات من تربة سطح القمر ونقلها إلى الأرض.

وقال ليتفاك في ندوة موسكو الدولية الحادية عشر عن دراسات وبحوث المنظومة الشمسية، المنعقدة في معهد بحوث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية: نظراً لأن هذه الرحلة تتضمن الذهاب والإياب، لذلك لدينا فرصة لإرسال بعض الأحياء المجهرية الأرضية وبعض المواد والمكونات الإلكترونية، إلى القمر وكشفها في الظروف السائدة هناك، ومن ثم إعادتها إلى الأرض لدراستها وتحدد التغيرات التي طرأت عليها.

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