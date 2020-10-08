ضبط مستودع للأدوية الطبية بمصياف بعضها منتهي الصلاحية

حماة -محمد فرحة

ضبطت عناصر الرقابة الداخلية وحماية المستهلك قبل قليل بمصياف مستودعاً فيه كمية كبيرة من الأدوية الطبية البشرية منتهية الصلاحية .

وفي تفاصيل الخبر ذكر مدير حماية المستهلك بحماة زياد كوسا أنه تم ضبط المستودع بمؤازرة مدير الرقابة الدوائية في مديرية صحة حماة وممثل عن نقابة الصيادلة, حيث عثر على كمية كبيرة من الأدوية بعضها منتهي الصلاحية وبعضها الآخر ليس إنتاجاً سورياً .تم اتخاذ الإجراءات الأولية على أن يصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لاحقاً .

بالمختصر المفيد لم يتوقف يوماً طرح شيء يتعلق بالجانب الإنساني سواء أمان غذائي أو طبي فقد غابت القيم وطغت المادة على كل شيء حتى وإن وصل الأمر إلى ما يتعلق بصحة المواطن.

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