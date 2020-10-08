أثينا: الاستقرار في المتوسط يتعرض للخطر بسبب النظام التركي

أكدت رئيسة اليونان ايكاترينا ساكيلاروبولو أن السلام والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط معرضان للخطر بسبب عدوانية النظام التركي.

وأضافت ساكيلاروبولو في مقابلة مع صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية عشية زيارتها للعاصمة روما للقاء نظيرها الإيطالي سيرجو ماتاريلا أن المشكلة لا تقتصر على اليونان وإنما على المنطقة بأسرها، موضحة أن اليونان وجدت نفسها وسط أزمتين متزامنتين كلاهما مرتبطتان بالتوتر مع تركيا ومنذ نهاية تموز الماضي وجدنا أنفسنا مضطرين لمواجهة تصعيد غير مسبوق للعدوان التركي في شرق المتوسط وهو عدوان قائم على تفسير تعسفي للقانون الدولي.

وأشارت إلى استغلال النظام التركي غير المقبول لتدفقات المهاجرين واللاجئين إلى حدود اليونان الشمالية، معتبرة أن القضيتين ليستا ثنائيتين بل هما أبعد من المصالح الوطنية لأن حدود اليونان هي أيضاً حدود الاتحاد الأوروبي.

وكانت اليونان حذرت في وقت سابق من مواصلة النظام التركي تحركاته المستفزة شرق البحر المتوسط مشيرة إلى أنها قد تؤدي إلى أزمة شاملة بين دول الاتحاد الأوروبي وهذا النظام.

وتصاعد التوتر بعد بدء النظام التركي تنقيباً عن الغاز في مناطق بحرية بعيدة عن مناطقه وهو الأمر الذي دفع الاتحاد الأوروبي إلى دعوته مراراً لوقف أنشطة التنقيب عن الغاز في المتوسط مهدداً بفرض عقوبات على أنقرة إذا رفضت حل الخلاف بالحوار عدا عن استخدام النظام التركي اللاجئين ورقة ابتزاز للضغط على الاتحاد.

طباعة