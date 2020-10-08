فشل مشروع الري الحديث صورة قاتمة لهدر المياه

حماة – محمد فرحة

طرحت الحكومة منذ سنوات ولا تزال تطوير مشروع الري الحديث ، من دون أن تضع ثقلها المادي من أجل ذلك .

لكن هدر المياه لم يأخذه أحد في الحسبان، فكل قطرة مياه تهدر بلا طائل تساوي حبة قمح تهدر، فوجود الأولى يعني بالضرورة وجود الثانية والعكس صحيح ، فهما حصن أمننا الغذائي .

فلماذا فشل المشروع طوال السنوات الخمس الماضية ؟

يجيب عن هذا السؤال مدير مشروع الري في منطقة الغاب المهندس محمد كريم فيقول: سبب الفشل هو غياب الشركات الراعية والداعمة للمشروع ، لقد قدمنا العديد من اللوائح السعرية المحلية لهذه الشركات لكنها قوبلت بالرفض من جراء عدم استقرار سعر الصرف وارتفاع أسعار المواد الأولية من حبيبات المواد التصنيعية وغير ذلك .

وأضاف كريم: لقد تم تنفيذ سبع محاولات تجريبية بخجل على مستوى القطر في مجال «زراعة حماة » عند عدد من المزارعين كنماذج لتحليلها والحكم على هذه التجارب وانتهى الأمر عند ذلك ومن بعدها لم نلق الدعم ..

وعن السبب أجاب كريم : عدم رغبة وتجاوب الشركات الداعمة وغياب دور الحكومات السابقة مركزياً ، فلا بد من تحريك الموضوع مجدداً لأن توفير المياه بات ضرورة ملحة وهدر كل قطرة يعني ضياع القمح .

وحول إذا كان للري الحديث دور في زيادة الإنتاج والنوعية قال : نعم فالري الحديث يزيد الغلة الإنتاجية ويكفي أنه يوفر ضياع وفقدان المياه وخاصة أننا نروي محاصيلنا بمياه عذبة ، والحل لابد من أن تتولى الحكومة الموضوع مركزياً, فهي من يجري التعاقدات مع الشركات وهي من يشرف على عمليات التصنيع ومن ثم يتم نقل البواري إلى المحافظات لفروع الري ليصار فيما بعد لطرحها على المزارعين أصولاً ، وبغير ذلك سيبقى المشروع رهيناً في قبضة الشركات الراعية والداعمة وهي من يفرض إيقاع اللعبة والتنفيذ .

بالمختصر المفيد : هناك قطبة مخفية لكنها واضحة لمن يريد للمشروع أن يرى النور، مؤداها أن تركز الحكومة جيداً على المشروع عملياً وترمي بثقلها من خلال تعاملها مع الشركات الراعية واستدراج العروض وخاصة أن الأمن والأمان قد عادا لكل المساحات الزراعية التي يمكن زراعتها بالمحاصيل وخاصة القمح والقطن والشوندر…فهل يبقى المشروع يراوح في مكانه ونحن نرى كل الاهتمام ينصب اليوم على القطاع الزراعي ؟

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