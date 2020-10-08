برنامج التحليل الإداري لـ«السورية للتجارة» برعاية «التنمية الإدارية»

سامي عيسى

وقعت الدكتورة سلام سفاف وزيرة التنمية الإدارية وطلال البرازي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك صباح اليوم على برنامج العمل التنفيذي للتحليل الإداري للواقع الراهن للمؤسسة السورية للتجارة في مبنى وزارة التنمية الإدارية والذي يندرج ضمن مشروع الإصلاح الإداري.

وأكد كل من الوزيرة سفاف والوزير البرازي أهمية تنفيذ هذا البرنامج بهدف تطوير عمل المؤسسة السورية للتجارة ومفاصلها الإدارية والإنتاجية والتخلص من مظاهر الترهل الإداري والوظيفي، وشددا على ضرورة تنفيذ هذا البرنامج بدقة ووضوح والالتزام بالمدد الزمنية المحددة في كل مرحلة من مراحل تنفيذ البرنامج إلى جانب اختيار فريق عمل خاص متفرغ بشكل كامل لتطبيق خطوات هذا المشروع وضرورة الإسراع بإنجازه ومتابعة الإنجاز، وأشادا بعلاقات التعاون القائمة بين الوزارتين في مجال الإصلاح والتطوير الإداري.

وأكد البرازي ضرورة تنفيذ كل البرامج والآليات التي من شأنها أن ترتقي بأداء المؤسسة السورية للتجارة وتفعيل دورها الاقتصادي الذي أنشئت من أجله والمتمثل بالتدخل الإيجابي والخروج بعملها من آلية التفكير الوظيفي والعمل بعقلية التاجر.

كما تم خلال اللقاء مناقشة مراحل وخطوات تنفيذ البرنامج التي تشمل تحديد فريق العمل من العاملين في المؤسسة من قبل وزارة التجارة الداخلية والمؤسسة السورية للتجارة وتدريب هذا الفريق من قبل وزارة التنمية الإدارية وتحليل إداري يتضمن تحليل البنية التنظيمية للمؤسسة والفروع التابعة لها، ووضع وثيقة إعادة توزيع القوى العاملة تضعها وزارة التجارة الداخلية والسورية للتجارة، ومن ثم الانتقال إلى خطوة إعداد مسودة النظام الداخلي ودليل التوصيف الوظيفي، التي تشمل تحليل المهام وتوزيعها على الهيكل التنظيمي الجديد وتقييم العمليات التشغيلية وتوزيعها على الهيكل الجديد وتقديم المقترحات لرفع كفاءة أدائها متضمنة مؤشرات أداء فنية، ومن ثم وضع النظام الداخلي ودليل التوصيف الوظيفي ومراجعة وتدقيق النظام الداخلي، كل ذلك من أجل تطوير البنية الإدارية الخدمية للمؤسسة للوصول إلى حالة اقتصادية واجتماعية تستهدف المستهلك بسهولة ويسر، إلى جانب تحقيق العائد الاقتصادي المطلوب.

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