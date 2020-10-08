ترامب: عودة القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول عيد الميلاد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك ضرورة لعودة جميع القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول عيد الميلاد المقبل.

ونقلت رويترز عن ترامب قوله في تغريدة على “تويتر”: ينبغي لنا إعادة العدد الصغير المتبقي من رجالنا ونسائنا الذين يخدمون في أفغانستان إلى الديار بحلول عيد الميلاد.

ولم يتضح ما إذا كان ترامب يصدر أمراً سيتم تنفيذه أم أنه يقدم وعوداً جديدة بهذا الخصوص.

وجاءت تصريحات ترامب هذه بعد ساعات فقط من إعلان مستشاره للأمن القومي روبرت اوبراين أن واشنطن ستخفض عدد قواتها في أفغانستان إلى 2500 بحلول أوائل العام المقبل.

وكان ترامب ومسؤولون آخرون قالوا إن الولايات المتحدة ستخفض قواتها في أفغانستان إلى ما بين 4000 و5000 جندي بحلول تشرين الثاني المقبل فيما ذكر مسؤولون أيضاً أن الخفض سيعتمد على الظروف في أفغانستان.

يذكر أن ترامب الذي يسعى للفوز بفترة جديدة في انتخابات الشهر المقبل جعل من الانسحاب من الحروب التي دخلتها الولايات المتحدة في عدد من مناطق العالم حجر الزاوية في سياسته الخارجية رغم بقاء آلاف من هذه القوات واحتلالها للأراضي في سورية والعراق وأفغانستان حتى الآن وتعزيز تواجدها.

وصادف أمس مرور 19 عاماً على غزو الولايات المتحدة لأفغانستان والذي تسبب بسقوط عشرات الآلاف من الضحايا ودمار هائل في البنى التحتية.

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