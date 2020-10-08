مصادرة أملاك صحفي تركي كشف دعم أردوغان للإرهابيين في سورية

قررت محكمة تابعة للنظام التركي مصادرة جميع ممتلكات الصحفي التركي جان دوندار رئيس تحرير صحيفة “جمهورييت” السابق والمقيم حالياً في ألمانيا.

وذكرت صحيفة “زمان” التركية أنه بموجب قرار المحكمة الجنائية في إسطنبول ستستولي السلطات التركية على ثلاثة عقارات لدوندار في إسطنبول وأنقرة ومقاطعة موغلا الجنوبية إضافةً إلى مصادرة حساباته المصرفية.

وكان حكم على الكاتب والصحفي دوندار بالسجن مدة 5 سنوات و10 أشهر في أيار 2016 بتهم “التجسس وكشف أسرار الدولة”، وذلك بعدما نشر لقطات مصورة تكشف نقل شاحنات جهاز الاستخبارات التركي أسلحة إلى التنظيمات الإرهابية في سورية عندما كان يشغل منصب رئيس تحرير صحيفة “جمهورييت”.

وبعد نشر دوندار تقريره عن شاحنات المخابرات هدده رئيس النظام التركي رجب أردوغان بأنه “سيدفع ثمناً باهظاً” ليتم اعتقاله فوراً.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن أردوغان يكنّ عداوة شخصية للكاتب دوندار بسبب فيلمه الوثائقي الذي يحمل عنوان “أطول يوم في حياة أردوغان” ويكشف فيه كل التفاصيل الدقيقة لتحركات أردوغان المضطربة في ليلة الـ 17 من كانون الأول 2013 عندما شنت القوات الأمنية عملية ضد أبناء وزراء في حكومته ورجال أعمال مقربين منه فيما عرف بتحقيقات الفساد والرشوة إلى جانب فضح دوندار قضية شاحنات المخابرات وتسليمها للإرهابيين في سورية.

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