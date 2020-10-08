رئيس اللجنة العليا لليوغا : نسعى لإدخال الرياضة إلى المدارس

حاتم شحادة

تواصل رياضة اليوغا انتشارها الملحوظ في سورية في فئتي الرجال والسيدات منذ إحداثها عام 2002 عبر المراكز التدريبية المنتشرة في المحافظات، لما لها من دور كبير في التخلص من الضغوط النفسية والتوتر والاكتئاب والقلق.‏

وتعد اليوغا رياضة الجسم والعقل وتعتمد على التنفس العميق وتمديد الكتفين ومد الجزء ‏العلوي للجسد وإجراء حركات بسيطة تساعد على الاسترخاء والهدوء وقد تكون ممارستها في ‏البداية صعبة لكن مع الوقت والتمارين والتكرار تصبح غاية في السهولة وتحقق الفوائد المرجوة ‏منها بشكل ينعكس إيجاباً على صحة الشخص الممارس لها.

وفي لقاء مع صحيفة «تشرين» عدّ رئيس اللجنة العليا للطاقة واليوغا مازن عيسى أن انتشار هذه الرياضة في سورية هو أحد الحلول الهامة في الوقت الحالي لما يعانيه المجتمع من توتر و ضغوط اقتصادية و صحية و نفسية، آملاً من جميع فئات المجتمع الالتحاق بالمراكز المجانية بالمحافظات لنيل الفائدة على المستوى الجسدي و الفكري والروحي وللوقاية أيضاً من جائحة كورونا

وعن أهمية رياضة اليوغا قال عيسى:

رياضة اليوغا رياضة هامة جداً بعدما أثبتت الأبحاث العلمية في الجامعات الطبية فوائدها الكبيرة على مستوى صحة الدماغ و الجهاز العصبي و النفسي وأهمها ممارسة الاسترخاء و التأمل كما أن اليوغا باتت الحل للتخلص من أمراض عديدة مثل السكري و ضغط الدم المرتفع و التهاب المفاصل و التوتر و الأرق و القلق وحتى الربو.

أما تمرينات اليوغا الجسدية التي تدعى « اسانا يوغا » فتتجسد فائدتها في تحقيق التوازن في الغدد الهرمونية وتقوية أجهزة الإطراح للتخلص من الفضلات

وعن الخطط والمقترحات الموضوعة من قبل لجنة الطاقة واليوغا لنشر الرياضة بشكل أكبر في سورية قال:

تقوم اللجنة العليا لليوغا والطاقة بتنظيم الدورات والمحاضرات في هذه الرياضة في جميع المحافظات بالإضافة إلى افتتاح مراكز مجانية لتعليمها ويجري حاليً التوجه الى منطقة الجزيرة لتخريج مدربين في اليوغا.

وفيما يتعلق بالعقبات التي تعوق انتشار الرياضة في سورية فقد أوضح عيسى:

العقبة الرئيسة هي عدم القدرة على الحصول على الموافقات اللازمة لإدخالها إلى المدارس، إذ إن هدفنا يتركز في الفترة المقبلة على تعليم اليوغا في المدارس من أجل تحقيق السعادة لأطفالنا وتخليصهم من التوتر والأضرار النفسية التي لحقت بهم من جراء الحرب الظالمة على سورية

وعن أهم إنجازات رياضة اليوغا منذ إدخالها إلى سورية قال عيسى:

أهم الإنجازات التي حققتها لجنة الطاقة واليوغا منذ إحداثها عام 2002 هي تخريج عدد جيد من المدربين في المحافظات فضلاً عن إحداث مراكز خدمية مجانية لتعليم المواطنين التقنيات اللازمة لرفع المناعة و الحفاظ على جهاز تنفسي صحيح، كما أنه من أهم أهداف اللجنة الارتقاء الذهني بالطفل السوري، فكان البدء بالتعاون مع منظمة الطلائع، وإلى جانب ذلك فقد توجهت اللجنة إلى المناطق المحررة من سيطرة الجماعات الإرهابية، فدخلت إلى المدارس في حلب الشرقية منذ عام 2017ومن ثم الجنوبية و الشمالية في حلب لطرح مشروع اللاعنف مع الطفل وبعدها مدارس دير الزور ومدارس حمص و ريف دمشق.

يذكر أن اليوغا مفردة مشتقة من اللغة السنسكريتية وتعني الانضمام أو الاتحاد وترمز إلى وحدة الجسد والشعور وتعتمد على تمارين بدنية وعقلية وروحية وتهدف لنشر ثقافة التعاون ونبذ العنف، وقد بدأت ممارستها قبل آلاف السنين.

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