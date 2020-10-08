مسرحية «إعدام» لـ«زيناتي قدسية».. عندما ينتصر المسرح

بديع منير صنيج

استطاع المخرج «زيناتي قدسية» في عرضه «إعدام» على خشبة الحمراء الدمشقية، والذي أعده عن مسرحية «انسوا هيروسترات» للروسي «غريغوري غورين» أن يوازن بين تراجيديا الإقصاء السلطوي، وكوميديا التَّحلُّل من سطوتها، وأن يرسم على الخشبة مسارات مختلفة للذاكرة الجمعية غير القادرة على نسيان الظُّلم مهما تم تغليفه بالقرارات والتعاميم المُجحفة، فـ«هيروسترات.. قصي قدسية» تحدى السلطة، وأحرق معبد أرتميدا في مدينة إيفيس اليونانية الذي كان يعتبر في زمنه من عجائب الدنيا السبع، ليضمن لنفسه الخلود. فأصدر حكام الدولة الإغريقية (365 قبل الميلاد) حكماً بإعدامه عقاباً لما صنعت يداه، لكن البطل استطاع من داخل سجنه، أن يُطيل فترة تنفيذ حكم الإعدام، مُركِّزاً على «كعب آخيل» في بقية شخصيات المسرحية، فـ«السجان.. جمال العلي» مُتورِّط بفقره وأولاده الجوعى ورغبته بأن يمتلك المال القادر على إعالتهم، فلا يجد بُدَّاً من مُساعدة «هيروسترات» في تنفيذ مخططاته، مرةً بدعوة رواد الحانة للشرب على شرفه، والتركيز على رفع أنخابه ليبقى اسمه متردداً بين العوام، وأخرى بجلب «المرابي كريسيب.. سامر الجندي» الذي أقنعه المحكوم بالإعدام بأن مُذكَّراته ستُدِرّ عليه الكثير من الأموال، لاسيما أنه يفضح فيها السلطات، كما تتضمن الكثير من الحميميات، وغيرها مما يشكِّل مادّة جذّابة للمتجارة وتحقيق الأرباح، وهو ما حصل فعلاً، أما «كعب آخيل» الخاص بـ«أميرة البلاد.. صفاء رقماني» فهو فضولها المشوب بإعجاب الأنثى الذي يقودها للتسلل إلى الزنزانة في محاولة منها لأن تعرف سبب فعلته، ولتحاول إقناعه بأن يُعلِن على الملأ قبل تنفيذ حكم الإعدام بأنه أحرق المعبد بسبب هيامه بحُبِّها، كي يتخلد اسمها كمعشوقة حارق المعبد الذي استمر بناؤه آلاف السنوات، لكن «هيروسترات» يُداور إعجابها به ويستغلها، ليبقى السجان الشاهد الوحيد على ذلك، لكنه لاذ بالصمت طمعاً في مزيد من المال، بينما منح طلب «الكاهن.. جمال نصار» انتظار حُكْم الآلهة على المجرم الذي أحرق معبدها مزيداً من الوقت له ليحقق مآربه، ليبقى «القاضي.. محمود خليلي» هو الشوكة في حلق أحلام البطل بالشهرة وتخليد اسمه، لاسيما أنه كان يُطالب دائماً بتنفيذ حكم الإعدام بأقرب وقت، والتعامل مع «هيروسترات» كأي مجرم عادي، من دون السماح للهالة التي ينشدها بالتوسع من حوله، بما في ذلك رفضه للمرسوم الذي صَدَر بالعقوبة لكل من تخوِّل له نفسه التلفُّظ باسم «هيروسترات»، لعلمه بأن نفي النفي سيرسِّخ الإيجاب، وسيصبح صاحب ذاك الاسم أقرب إلى البطل الشعبي الذي واجه السلطات وحيداً بعدما كان مجرد بائع متجول، لكن تورُّط الأميرة، وفساد «الأمير.. زهير عبد الكريم» الذي اشترى خمسة عشر نسخة من المذكرات، مساهماً بدوره في مزيد من إلقاء الضوء على المجرم، حالا أولاً دون تنفيذ حُكم الإعدام، ومن ثم دفع القاضي لأن يعزل نفسه، ويُكسِّر من مقامه، مقابل أن يُصبح هو سجان «هيروسترات» لكي يضمن عدم تمكُّن الأخير من حياكة المزيد من المؤامرات من داخل زنزانته. هنا يتصاعد الصِّراع بين العدالة الصارمة وبين ذكاء المُجرم الذي حصل على سكِّين للقضاء على سجانه الجديد، لتأتي موازنة الأقدار عبر «رجل المسرح.. زيناتي قدسية» إذ زوَّد القاضي بسكين، وتبدأ المشاجرة وتتوتر خشبة المسرح، لاسيما مع تعزيز العلاقة مع الجمهور الراغب في معرفة إلى كفة من سيكون النصر، وترتفع الصرخات المتألمة، من دون أن نعرف الغلبة لمن تمّت، وليختتم الصراع برؤية القاضي وقد زرع خنجره في قلب خصمه، لكنه مع ذلك لم ينتشِ بنصره، لأن أقداره دفعته كي يصبح قاتلاً من أجل إحقاق عدالته

التَّرقُّب والتشويق استمر طيلة فترة العرض التي قارت الساعة، وزاد من حيوية العرض الكاريكاتيرية التي ظهرت بها شخصيتا السَّجان والمُرابي، وربط حواراتهما بلغة الشارع في زمنها الحاضر، بحيث لم تمضِ لحظة من هذه التراجيديا إلا ورافقتها مسحة كوميدية، انجدلت معها، وتواشجت بسلاسة، ساعد في ذلك أن اللغة الفصحى التي تكلمت بها جميع الشخصيات جاءت قريبة وخالية من أي ثقل يشوبها، إضافة إلى أن الابتعاد عن الأداء الواقعي للممثلين، وحيويتهم العالية مع أزيائهم التاريخية التي صممها «محمد خليلي»، جعلنا منشدِّين إلى الحكاية بكامل تفاصيلها، ومُتحمِّسين لمن سَتَتَجَيَّر الظروف في النهاية، هل لدهاء السَّجين ولعبه على جميع الخيوط المتاحة أمامه، وكأنه صُنْعُ إرادته، أم للقانون ورجُله العارف والمُلتزِم بحيثياته؟ وتلمَّسنا في هذا الصِّراع رخاوة السُّلطة عندما تكسر الأعراف والتقاليد والأصول وتتماهى مع المجرم وإملاءاته ولو بشكل غير مباشر، حتى أننا اندغمنا مع آلام القاضي الذي جسَّده «خليلي» بأناقة متناهية، وتعاطفنا مع «رجل المسرح» ومشاركته في تغيير معادلة المعركة النهائية، وتورَّطنا في ربط الأحداث مع وجداننا المعاصر، كما سكنَّا في أسر إضاءة «بسام حميدي» التي صاغت قضبان غرفة السجن من خيوط معتمة، وتآلفنا مع توليفة «قصي قدسية» الموسيقية التي مفصلت الأحداث وصعَّدتها خلال التوترات الدرامية المختلفة، وشعرنا في النهاية أننا أحوج ما نكون إلى مثل سكين رجل المسرح المساندة للخير والحق في وجه أعدائهما وما أكثرهم..

طباعة