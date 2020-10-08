بديع منير صنيج

بديع منير صنيج

نجح المطرب السوري «سومر نجار» في الأمسية التي أحياها في دار الأوبرا السورية وحملت عنوان «مختارات عربية» أن يبثّ الدراما في صوته، متجاوزاً دراما الكلمات واللحن، إذ استطاع أن يعيد صياغة تلك المختارات بأداء فريد له بصمته الخاصة، بحيث لم يُتِح لنا مجالَ المقارنة مع المغني الأصل، وجعل أحاسيسنا مشحونة، ومشدودة، عبر أكثر من عشر أغنيات، إلى الطاقة التعبيرية في صوته الدافئ، الذي أجاد تلوينه حسب مضمون الأغنية ومقامها، من دون مُزاودات في العُرَب، ولا تفريدات خاصة، بل جعل فرادة أدائه مُتمركزة حول هويته الصوتية النّقية والمُهذّبة.

ابتدأت الأمسية بأغنية «حبايبنا حوالينا» لزكي ناصيف من مقام «الكرد»، وازن من خلالها «نجار» بين تصعيدات اللحن وتكثيف الطاقة الشعورية في صوته خلال التنقلات بين الطبقات، مع المحافظة على أناقة المَغْنى وجماليات البساطة في الأداء، لينتقل بعدها إلى تنويعات في طبقات الصوت عبر أغنية «البحر بيضحك ليه» للشيخ إمام، وما تتطلبه من شجن عميق وتصويرية عالية لكلمات «أحمد فؤاد نجم»، وكأنه تجسيد دقيق لما تضمنته جملة «في إيدي عود قَوَّال وجسور»، وهكذا كان أداء «سومر» يحمل في ثناياه الجَسارة في التقاط مكامن جمال الكلمات واللحن، وإعادة بثّهما إلى المستمعين بأبهى حلّة صوتية.

مناخاة المناجاة والعتب والحلم استمرت بأغنية «شو قولك فينا نرجع» لعازار حبيب، والتي استطاع المطرب الحلبي أن يكسوها بمزيد من الحُب، جاعلاً من صوته جسرَ حنين إلى الزمن الجميل، أتقن من خلاله ترجيع صدى النَّهدات والأمل، لينتقل بعدها «نجار» إلى الأشواق في أغنية محرم فؤاد «يا واحشني رد عليّ إزايك سلامات»، مُعززاً حيوية اللحن بتلوينات الفرح التي برزت في غنائه و«ابتسامة الصوت» على مقام الحجاز التي سبقها صولو مميز على الأكورديون للعازف «وسام الشاعر» بما يمتلكه من أداء يُبهج القلب.

واصل «سومر» إدهاشنا هذه المرة مع عوده، وأدائه المميز لأغنية جمعت شعر «سميح القاسم»، الذي يقول فيه «ألا تشعرين بأنا فقدنا الكثير.. وصار كلاماً هوانا الكبير.. فلا لهفة، لا حنين، ولا فرحةٌ في القلوب.. إذا ما التقينا ولا دهشة في العيون…»، مع شعر «محمود درويش» في قصيدته «حنيني إليك اغتراب ولقياك منفى.. أدقُّ على كل باب.. وأسأل كيف تصير النجوم تراب؟»، فنتساءل إن كانت إحدى أغنيات المبدع السوري «فهد يكن»، لنعرف فيما بعد أنها أغنية خاصة لـ«نجار» من ألحان أخيه الراحل «أحمد نجار»، لكنها تحمل النَفَسَ التجديدي والأصيل ذاته، إذ تتآلف النغمات مع الصوت، ليصبحا خطَّين منجدلين لتثوير الكلام، وتضميد جراحه في آن، بحيث تتصادى آلام «القاسم» في بوح المغني وآلته، فتندغم جميعاً بصدق المشاعر وتلتحم حدّ التماهي في أغنية واحدة تحمل من الأصالة الشيء الكثير.

تتصاعد الحيوية في الأمسية مع «أنا اللي عليك مشتاق» لجوزيف صقر، إذ حافظ المطرب الحلبي على الفرح في الأداء مع فرد مساحة لتطويع بهجة دراما لحن زياد الرحباني أثناء الغناء، لتتصدر خامة الصوت الدافئ وترسم معها معالم جديدة للتمكن في التنويع على مقامات الغزل.

يُبرز «نجار» مرة أخرى شفافية مختلفة لصوته، هذه المرة من خلال أغنية «عارفة» لعلي الحجار، مضيفاً إليها من روحه عبقاً خاصاً، جعلنا نتلمّس رهافة اللحن التصويري للحن «عمر خيرت»، وأناقة البساطة في التعبير عن مشاعر الحب الصافي، مع ملامح الاستغراب والدهشة العميقة التي برزت في صوت نجم الأمسية الذي لم يركن إلى طيف درامي في صوته حتى يُفاجئنا بآخر، وهو ما حصل في أغنية «أمانة عليك يا ليل طوِّل وهات العمر من الأول» لكارم محمود، حيث التَّرجي هو سيد الموقف، والتناوب مع الكورال كان زاد من لَمَعان صوت «سومر» الذي تألق في أدائه لموال نصري شمس الدين «لا متلها في حدا ولا متل دارا دار.. هب النسيم الطري ع زهورها ومالها» التي سبقه صولو لقانون «حكم خالد» على مقام البيات تفرَّد فيه بأداء مطواع يجمع بين الروح العالية والإتقان لمتطلبات المقام وتنويعاته النغمية، ليختم «نجار» الأمسية بأغنية «لالا له لالا ولالا له لالا ولالا.. قتّالة عيون الهوى قتّالة» وبعدها «طلُّوا الصيادي» لنصري شمس الدين، ويبهج معها جمهور صالة الدراما الذي رافقه بالتصفيق والغناء.

وللإنصاف لعب التوزيع الجميل لقائد الفرقة «كمال سكيكر» ولجماليات أداء موسيقيي فرقة «قصيد» دوراً هاماً في تعزيز الدراما التي اشتغل عليها «نجار» في صوته، بحيث تكاملت عناصر الألق في أمسية ستبقى في ذاكرة من حضرها طويلاً، ولاسيما أنهم خرجوا منها أكثر حيوية وبهجة، وكأنهم يرددون مقولة فولتير «الحياة سفينة محطمة، لكن علينا ألا ننسى أبداً لذة الغناء في قوارب النجاة».

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