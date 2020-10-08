مغامرة أنقرة في القوقاز تنذر بأزمة داخل “ناتو”

ترجمة وتحرير: راشيل الذيب

أشار مقال نشرته مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية إلى أن الصراع بين أرمينيا وأذربيجان حول منطقة “ناغورني قره باغ المتنازع عليها أثار أزمة جديدة داخل “ناتو”، حيث دعا بعض أعضاء الحلف النظام التركي إلى التراجع عن سياسته الخارجية العدوانية ودعم وقف إطلاق النار في القوقاز، لكن هذا النظام رفض التراجع عن موقفه.

وقال المقال: من أزمة إلى أخرى في السنوات الأخيرة، توترت علاقات تركيا مع العديد من حلفائها في “ناتو”، لكنها لم تنهر تماماً، بما ينطوي على شراء تركيا أنظمة دفاع جوي روسية وإغضاب واشنطن، وصراع تركيا مع اليونان وفرنسا في شرق البحر المتوسط، واعتداءاتها على الأراضي السورية إلى جانب تدخلها السافر في ليبيا، علماً أن كل ذلك جاء بعد التحول الاستبدادي الملحوظ لرئيس النظام التركي رجب أردوغان في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

وأوضح المقال أن الكثير من المحللين يتساءلون الآن عن نقطة انهيار علاقات تركيا وحلف شمال الأطلسي ومدى قربها، خاصة مع وجود إدارة أمريكية محتملة تحت قيادة جو بايدن والتي تشير إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن تركيا من “تدليل” إدارة ترامب لها.

وتابع المقال: إن التدخل التركي في الصراع الأذربيجاني- الأرميني وتأجيجه وضع بعض أعضاء “ناتو” الأقوياء في موقف غريب، بينما يخشى المحللون من إمكانية تحول الصراع إلى مواجهات إقليمية أوسع.

وأوضح المقال أن الصراع الأخير يتردد صداه بالفعل داخل “ناتو”، حيث أعلنت كندا أنها أوقفت بعض مبيعات الأسلحة لتركيا بعد استخدام القوات الأذربيجانية لمعدات استوردتها أنقرة من أوتاوا، بدورها اتهمت وزارة الخارجية التركية كندا “باستخدامها معايير مزدوجة” من خلال الاستمرار في تصدير الأسلحة إلى الدول المشاركة في الحرب على اليمن.

ورأى المقال أن سياسة “لي الذراع” التقليدية قد لا تنجح بالنظر إلى أن تركيا تعمل على تحسين أسلوب القتال الذي يقوده المرتزقة، مصحوباً بطائرات من دون طيار للدعم الجوي القريب، والذي يفسح المجال لتحقيق خبطات دعائية براقة، فقد تترك الدعاية العسكرية التركية انطباعاً عن مدى تأثير أنقرة في ساحة المعركة.

وأضاف المقال: وإذا امتدت التوترات الثنائية إلى مفاوضات “ناتو”، فقد يعوق ذلك قدرة الحلف على اتخاذ قرارات بشأن مجالات أخرى ذات أهمية، تتعلق بروسيا، أو الشرق الأوسط، أو التهديدات الأخرى التي تواجه الحلف مع الأخذ بعين الاعتبار أن الحلف يتخذ قراراته بالإجماع، ما يعني أنه لم يتم تقرير أي شيء حتى يتفق عليه جميع الأعضاء الثلاثين.

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