«الصناعة» تطلق مشغلها الثامن في «دير شميل» بتوقيع «وسيم»

مركزان الخليل

التوسع الأفقي والشاقولي في الزيادة الإنتاجية لدى الشركة العامة لصناعة الألبسة الجاهزة (وسيم) وفق رأي مديرها العام- هيثم زاهر, كانا من خلال حالة التنوع في الإنتاج والزيادة فيه, وقبل ذلك عمليات التأهيل للآلات وخطوط الإنتاج القائمة وتوسيعها لتشمل مراكز جديدة في العديد من المحافظات كانت خطة الشركة العامة للألبسة الجاهزة (وسيم) من أجل تأمين حاجة الجهات العامة من الألبسة المنتجة لديها, إضافة إلى تأمين تشكيلة سلعية متنوعة لتأمين حاجة السوق المحلية بالقدر والحجم الذي تستطيع الشركة تأمينه, وخاصة بعد افتتاح مراكز جديدة في محافظات دمشق وحمص واللاذقية وحماة, والتي أصبح عددها ثمانية مراكز تشغيلية آخرها في بلدة دير شميل في حماة, وهو المشغل الثاني على مستوى المحافظة بطاقة خمسين آلة للإنتاج الفعلي تم تقديمها من الجهات الداعمة لإنشاء هذه الوحدات الإنتاجية وتوفير حوالي 45 مليون ليرة على الشركة ثمن الآلات المذكورة, والأهم تأمين أكثر من 60 فرصة عمل جديدة لأسر وأبناء الشهداء وجرحى الجيش.

وأضاف زاهر أن الشركة تخطط لافتتاح مراكز جديدة في بقية المحافظات لتوفير أكبر عدد من فرص العمل التي تستهدف أسر الشهداء وجرحى الجيش العربي السوري, علماً أنه تم توفير أكثر من 750 فرصة عمل من خلال المراكز التشغيلية التي تم افتتاحها ووضعها بالخدمة الفعلية خلال الأشهر القليلة الماضية, الأمر الذي يزيد من الطاقات الإنتاجية, وتحسين واقع الشركة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي (مضيفاً زاهر) أن الاستراتيجية الجديدة للشركة تهدف إلى التوسع في عملية الإنتاج وزيادته لتأمين متطلبات الجهات العامة وغيرها من الألبسة الجاهزة, وذلك بالاستناد إلى الدقة في الإنتاج والالتزام بالمواصفات المطلوبة, والأهم ربط العملية الإنتاجية بالتسويقية, أي إنتاج كل ما هو مسوق ومتفق عليه مسبقاً وفق عقود يتم تنظيمها وتوقيعها مع الجهات العامة, وذلك تفادياً لزيادة المخازين في مستودعات الشركة, وهذه مسألة اعتمدتها الشركة في تنفيذ خطتها الإنتاجية والتسويقية لهذا العام الأمر الذي أدى الى انخفاض المخازين في مستودعات الشركة, والتي لم تعد تشكل عبئاً عليها باعتبارها إنتاجاً مسوقاً معظمه لصالح الجهات العامة.

من هذا المنطلق كانت النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة – في رأي زاهر- والتي ظهرت من خلال الأرقام الإنتاجية والتسويقية, حيث بلغت قيمة الإنتاج الفعلي والجاهز للبيع منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر التاسع منه بحدود 3,1 مليارات ليرة, علماً أن قيمة الإنتاج الفعلية للفترة المذكورة بلغت بحدود ثلاثة مليارات ليرة, مع ربح صافٍ تصل قيمته لأكثر من 180 مليون ليرة

من جانب آخر أكد زاهر أن العمل لا يسير من دون معوقات ومشكلات تظهر بشكل يومي, وإنما هناك جملة منها مازالت مشكلة أمام تنفيذ الخطط بالشكل الصحيح, في مقدمتها نقص العمالة المباشرة والبالغة 217 عاملاً, وكثرة التوقفات الكهربائية التي تنعكس سلباً على تنفيذ الخطة الإنتاجية ناهيك بوجود عمالة معمرة وقدم بعض خطوط الإنتاج والآلات وصعوبة تأمين بعض المواد ومستلزمات الإنتاج , وهذه المسائل تسعى الشركة لإيجاد الحلول لها وفق الإمكانات المتوافرة لدى الشركة وتوفير حلقات الدعم من الجهات الوصائية وغيرها.

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