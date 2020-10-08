فيسبوك يحذف أكثر من 120 ألف منشور متعلق بالانتخابات الأمريكية

أعلن موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي حذف أكثر من 120 ألف منشور بسبب “انتهاك سياسات التدخل في أصوات الناخبين” في الولايات المتحدة.

وأعلن موقع فيسبوك في منشور الليلة الماضية وفق ما أورد موقع روسيا اليوم أنه “سيحذف المنشورات التي تستخدم لغة عسكرية أو تهدف لإرهاب الناخبين أو المسؤولين عن الاقتراع”.

وأشار الموقع إلى أنه سيرد على أي مرشح يعلن عن فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية قبل إعلان النتيجة رسمياً من خلال “وضع شارات ووسوم توضح وضع السباق الانتخابي”.

ومن المرتقب أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية التاسعة والخمسين في الثالث من الشهر المقبل بين الرئيس الحالي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن.

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