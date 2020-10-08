زهرة اللوتس.. فوائد علاجية وتجميلية

تشرين:

أكد خبير الأعشاب عبد العزيز العلي لـ«تشرين» أن استخدام زهرة اللوتس عرف في البلدان الشرقية, حيث اعتاد السكان في هذه المناطق على اعتماد تناول بذورها كنوع من المكملات الغذائية بهدف الحصول على الطاقة والقوة والحيوية وكذلك للمساعدة في عملية الهضم.

وأشار العلي إلى أن هذه النبتة تساعد في التخفيف من مشكلات الجهاز التنفسي ويتم استخدام السائل منها لتخفيف حدة الأمراض التي تصيب القصبات الهوائية عند السعال وغيرها من الأمراض، كما يساعد على تقوية عضلة القلب وعلى ضبط مستوى السكر في الدم وهو مفيد في حالات السعال والصداع ونزيف الأنف، كما أنه يعمل على تقوية المناعة في جسم الانسان وإزالة السموم من مجرى الدم وتنقية الجسم منها وخفض الكوليسترول والدهون، إضافة إلى أن النبتة مفيدة في حالات تشمع الكبد و تحتوي بذورها على مواد قابضة تحمي الكلى والطحال وتستخدم هذه البذور لعلاج حالات الضعف الجنسي لدى الرجال وتقوية المفاصل وتقي من أمراض السرطان، كما أنها تحتوي على خصائص ضد آثار تقدم السن على البشرة والعلامات التي يتركها وتستخدم مستحضراتها لمحاربة الشيخوخة.

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