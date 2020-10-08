ختام دورة الطليعة الكروية الأولى

إبراهيم النمر

يسدل الستار اليوم الخميس على منافسات دورة الطليعة الكروية الودية الأولى التي تشارك فيها أربعة أندية هي: الوثبة والاتحاد والجيش, ومستضيفها نادي الطليعة, وتجري مبارياتها في ملعب حماة البلدي.

ففي اليوم الأخير منها يلاقي الوثبة الجيش في الساعة الثانية ظهراً، والطليعة يواجه الاتحاد في السابعة عصراً.

وكانت نتائج الجولتين الأولى والثانية قد أسفرت عن فوز الجيش على الطليعة بثلاثة أهداف مقابل هدفين, وتعادل الوثبة والاتحاد بهدف لمثله, وخسر الجيش أمام الاتحاد بهدف لهدفين, وفاز الوثبة على الطليعة بهدف وحيد.

على كل الاعتبارات الدورة لا بد مفيدة للفرق الأربعة المشاركة في

الجوانب كلّها فنياً وبدنياً وتكتيكياً, ومن حيث تجريب اللاعبين وخلق حالة التعاون والانسجام بين جميع اللاعبين, ولاسيما الجدد منهم والشباب والاطمئنان على حالة الجاهزية المطلوبة قبيل انطلاق الدوري الممتاز لكرة القدم بعد أقل من أسبوعين من الآن.

مدرب الاتحاد- مهند البوشي أصبح على دراية كافية بعناصر فريقه, وبدأ الخط البياني للفريق بالتصاعد, وهذا ما لاحظناه من خلال مبارياته السابقة وقد تغيرت وتبدلت نتائجه نحو الأفضل, وإن كانت هذه النتائج غير مهمة للفرق جميعها, لكن تبقى حالة الفوز مؤثرة في نفسية اللاعبين والكوادر ككل، يعني أن تبدأ بتعادل ثم تتبعه بفوز فهذا شيء جيد قياساً بالمشاركة في دورة تشرين الكروية العشرين.

والوثبة بقيادة أنس مخلوف وفارس خليل, واللمسات بدأت تظهر شيئاً فشيئاً, نحو الأفضل بالتأكيد وفي الفترة القادمة ستظهر أكثر فأكثر.

أما الطليعة هذا الموسم فربما سيكون مختلفاً عن سابقه بعد جملة من التعاقدات المثمرة مع أسماء قادرة على صنع الإنجاز إذا كان هناك توظيف صحيح في أرضية الملعب, وكل شيء وارد وبالطبع الاستفادة من الخبرات ستعطي ثمارها في المستقبل.

وبدوره الجيش يسعى لأن يكون مختلفاً عن مباراته الماضية ورأفت محمد مدربه يعطي الفرصة للاعبين الشباب لإثبات ذواتهم وليكسبوا الخبرة المطلوبة قبل الدوري.

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