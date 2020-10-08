كرة نادي النيرب وإنجازاتها

عبدالقادر كويفاتيه

نادي النيرب الحلبي المجتهد استطاع خلال هذا الموسم الفوز- وللمرة الثالثة على التوالي- ببطولة الصالات لكرة القدم، إضافة لصعود كرته لمصاف أندية الدرجة الأولى.

وبرغم أن اتحاد كرة القدم قرر إقامة مباراة فاصلة في دوري الصالات مع التل، وفعلها وفاز ليؤكد علو كعبه -كما قال يوسف النبهان- رئيس إدارة النادي, مشيراً إلى أن التنظيم كان أفضل من المواسم السابقة وسوف يرتفع المستوى الفني ليكون الدوري القادم من مرحلتين «ذهاب وإياب» ، أما بطولة الدرجة الثانية فعابها- كما يقول رئيس إدارة نادي النيرب- المستوى المتفاوت بين الأدوار والتحكيم المنحاز لبعض الفرق, مؤكداً أن مشاركاته بدأت منذ ثلاثة مواسم وتوجت هذا الموسم، والنادي الذي أسس عام١٩٨٤ ويمارس كرة القدم والصالات وألعاب الكاراتيه والتايكواندو والكيغ بوكسينغ.

ويمتلك صالة تدريبية للألعاب الفردية والقوة وملعباً معشباً صغيراً لكرة القدم بأبعاد ٥٠×٣٠متراً.

ولا يمتلك النادي أي منشآت استثمارية ويعتمد على الإعانات المالية من الاتحاد الرياضي العام وتبرعات المحبين.

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