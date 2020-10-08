تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

ويتوقع اليوم أن يكون الجو حاراً نسبياً صحواً بشكل عام وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية مائلاً للبرودة ليلاً على المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية والرياح متقلبة إلى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها على المناطق الساحلية يومي الجمعة والسبت لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية ويكون الجو حاراً نسبياً إلى حار بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:

الخميس الجمعة السبت دمشق 33/19 34/19 33/18 القنيطرة 28/15 29/16 28/16 درعا 33/19 35/19 34/18 السويداء 32/18 34/18 33/17 حمص 35/21 36/21 35/20 حماة 36/20 37/21 36/21 الحسكة 35/19 36/19 34/19 اللاذقية 31/22 32/23 33/22 طرطوس 32/22 33/23 33/22 حلب 34/20 35/20 33/19 إدلب 33/20 34/20 31/19 دير الزور 35/21 36/20 35/20 الرقة 34/20 35/19 33/19

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