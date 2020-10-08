ألمانيا: 16 وفاة و4058 إصابة جديدة بكورونا

تجاوز عدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا في ألمانيا الأربعة آلاف للمرة الأولى منذ بداية نيسان الماضي.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ارتفاع عدد الإصابات في البلاد إلى 310144 والوفيات إلى 9578 بعد تسجيل 16 حالة وفاة و 4058 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية .

وفي الصين أعلنت اللجنة الوطنية للصحة تسجيل 11 إصابة جديدة بالفيروس امس مقابل سبع حالات في اليوم السابق مشيرة إلى أن كل الحالات الجديدة لقادمين من الخارج.

وبهذا يكون إجمالي الإصابات في الصين بلغ 85500 بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.

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