أمريكا: 32101 إصابة جديدة و572 وفاة بكورونا
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 32101 إصابة جديدة و572 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وفقاً لموقع ورولد ميترز الأمريكي.
وذكر الموقع الأمريكي الذي يديره مشغلون ومطورون أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وصل لغاية الآن إلى 7757830 إصابة وإجمالي حالات الوفاة إلى 216424 حالة.
ولاتزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الاكثر تضرراً من حيث الإصابات والوفيات بفيروس كورونا تليها الهند والبرازيل.
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