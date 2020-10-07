البنتاغون: قرابة 70 ألف مصاب بكورونا في الجيش

أظهرت بيانات جديدة قدمتها وزارة الدفاع الأمريكية أن عدد العسكريين المصابين بفيروس كورونا في صفوف القوات المسلحة الأمريكية اقترب من 70 ألفاً مسجلاً زيادة بأكثر من 7 بالمئة خلال أسبوعين.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن البنتاغون قوله في تقرير نشره اليوم “تم تشخيص الفيروس لدى 47658 عسكرياً و10751 فرداً يؤدون الخدمة المدنية في الجيش و6377 شخصاً من أفراد عائلات العسكريين إضافة إلى 4481 شخصاً من موظفي الشركات المقاولة مع البنتاغون”.

وحتى الآن بلغ عدد المتوفين جراء الفيروس في الجيش الأمريكي 98 شخصاً بينهم 8 عسكريين و60 شخصاً في الخدمة المدنية بينما بلغ عدد المتعافين من الوباء في القوات المسلحة الأمريكية أكثر من 47 ألفاً غالبيتهم ممن يؤدون الخدمة العسكرية.

وسجل العدد الأعلى للمصابين في القوات البرية 17803 وتليها القوات البحرية 10585 والجوية 7407 وقوات مشاة البحرية 5942 والحرس الوطني 5566 إضافة إلى 355 مصاباً يعملون في مختلف الهيئات التابعة للبنتاغون.

من جهتها ذكرت قناة سي بي اس أن فيروس كورونا المستجد اخترق قيادات المؤسسة العسكرية الأمريكية متسبباً في خضوع 9 قادة داخل “البنتاغون” للحجر الصحي.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية أنه “لم يطرأ أي تغير على الجهوزية العملياتية أو قدرة القوات المسلحة على أداء المهام”.

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