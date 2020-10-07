موسكو: 3229 إصابة جديدة و55 وفاة بكورونا

سجلت السلطات الصحية الروسية 3229 إصابة جديدة و55 حالة وفاة في العاصمة موسكو خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشار مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو في بيان وفق ما أورد موقع روسيا اليوم إلى أن ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في موسكو “يمثل قفزة حادة” لهذا المؤشر على أساس يومي مشيرا إلى أنه تم تأكيد إصابة الضحايا بالالتهاب الرئوي وخضعوا لفحوص أثبتت إيجابية إصابتهم بفيروس كورونا.

وأوضح المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين جراء الفيروس في العاصمة وصلت لغاية الآن إلى 5497 شخصاً بعد أن كانت 5442 في الإحصائية السابقة بينما بلغ إجمالي الإصابات 314788 بينها 256362 حالة شفاء.

وهذه الحصيلة هي الأكبر منذ أواسط حزيزان الماضي وتشير إلى ارتفاع ملموس ومستمر في مؤشر الوفيات جراء فيروس كورونا في موسكو التي سجلت في إحصائية الأحد الماضي 27 حالة وفي الاثنين 31 وفي إحصائية أمس 41 حالة.

يأتي ذلك بينما تواجه روسيا بشكل عام زيادة كبيرة في مؤشرات انتشار الفيروس حيث أعلنت السلطات الصحية في بيانات اليوم عن تسجيلها 11115 إصابة و202 حالة وفاة في عموم البلاد .

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