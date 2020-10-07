بيلوسي: زيادة إصابات كورونا في البيت الأبيض مقلقة

أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا داخل البيت الأبيض “مقلقة وتستوجب تدخلاً للتحقيق فيها”.

ونقلت قناة “اي بي سي” عن بيلوسي قولها وفق ما أورد موقع روسيا اليوم إن سلسلة التغريدات الأخيرة للرئيس دونالد ترامب هي محاولة منه للتعويض عن إخفاقه الكبير بإعلانه وقف المفاوضات مع رئيسة مجلس النواب حول حزمة مساعدات اقتصادية جديدة لتخفيف تداعيات أزمة كورونا إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة البلاد من حيث عدد الإصابات والوفيات إذ بلغ إجمالى عدد الإصابات حتى يومنا هذا 218ر733ر7 ملايين والوفيات 089ر216 ألف حالة وفاة.

وكان ترامب اعتمد أسلوب التقليل من خطورة كورونا حيث كشفت اعترافات مسجلة له مؤخرا أنه قلل عمدا من شأن الفيروس وطريقة انتقاله بالهواء بذريعة عدم إثارة الذعر بين الأمريكيين كما انه تدخل على مدى الأشهر الماضية بعمل خبراء الصحة وحاول مرارا تهميش ما يقدمونه من نصائح للتخفيف من حدة تفشى الفيروس بما في ذلك رفضه المتكرر ارتداء قناع واق وصولا إلى اقتراحه تناول عقار هيدروكسى كلوروكين وشرب المعقمات أو حقنها للمرضى.

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