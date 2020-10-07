برلماني تركي يؤكد أن السياسة الخارجية للنظام التركي حيال سورية خاطئة

انتقد آونال جاويكوز عضو البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري ومستشار زعيم الحزب كليتشدار أوغلو السياسة الخارجية للنظام التركي في اتخاذ مواقف متناقضة وخاطئة في سورية.

وفي جلسة للبرلمان التركي لفت جاويكوز إلى أن النظام التركي يتحدث باستمرار عن أمن واستقرار سورية ووحدة ترابها وسيادتها لكنه يتصرف عكس ذلك من خلال علاقاتها مع جميع الفصائل الإرهابية في سورية وحديث رئيس ذلك النظام بأن تركيا لن تسمح بتحرير إدلب من الإرهاب وكأن إدلب جزء من تركيا.

كما حذر جاويكوز من أن الخلاف بين انقرة وموسكو حول الوضع في إدلب لم يعد له حل لأن أردوغان يحاول حماية الإرهابيين فيها وهو ما يتناقض مع تفاهمات أستانا واتفاقيات سوتشي وموسكو حول إدلب بالذات.

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