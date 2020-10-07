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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأربعاء 20 صفر 1442 الموافق لـ 07 تشرين الأول 2020
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الأخبار
برلماني تركي يؤكد أن السياسة الخارجية للنظام التركي حيال سورية خاطئة
بيسكوف: نرفض الاتهامات الموجهة إلينا بشأن نافالني
يريفان: اللقاء بين وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان غير وارد
أرمينيا تلوح بالاعتراف بإقليم ناغورني قرة باغ كجمهورية وأذربيجان تشترط توقف القتال للعودة إلى الحوار
الفيدرالي الروسي يحبط مخططاً لتنفيذ هجوم إرهابي جنوب البلاد
استشهاد عامل وإصابة اثنين من مديرية الزراعة بانفجار لغم من مخلفات إرهابيي (داعش) في الحسينية بريف دير الزور
السفير آلا: يجب عدم تسييس ملف المهجرين السوريين بفعل الإرهاب ودعم جهود الحكومة السورية لتسهيل عودتهم
استنفار رقابي لضبط سوء تصنيع الرغيف في دمشق
العدو الإسرائيلي يجدد خرقه للسيادة والأجواء اللبنانية
بكين: دول الغرب غير مؤهلة لتقييم الدول الأخرى بخصوص حقوق الإنسان