الصحة: 47 إصابة جديدة بـ كورونا و15 حالة شفاء ووفاة 3 حالات

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 476 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 15 حالة ووفاة 3 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس في سورية.

وأشارت الوزارة في بيان اليوم إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية حتى الآن بلغت 4504 شفيت منها 1198 وتوفيت 212 حالات.

توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم الأربعاء ٧ تشرين الأول ٢٠٢٠:

الإصابات:

١٢ في حمص

١٠ في حلب

١٠ في ريف دمشق

٥ في دمشق

٥ في اللاذقية

٢ في دير الزور

١ في القنيطرة

١ في حماة

١ في درعا

حالات الوفاة:

١ في حلب

٢ في حمص

حالات الشفاء:

٣ في حماة

٣ في درعا

٣ في دمشق

٢ في ريف دمشق

٢ في طرطوس

٢ في حمص

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