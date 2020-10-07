بيسكوف: نرفض الاتهامات الموجهة إلينا بشأن نافالني
جدّد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف التزام بلاده بمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية رافضاً في الوقت نفسه الاتهامات الموجهة إلى موسكو في قضية التسميم المزعوم للمعارض الروسي أليكسي نافالني.
ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن بيسكوف قوله في تصريح للصحفيين: إن روسيا تفي على نحو صارم بالمسؤوليات المترتبة عليها بموجب معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، مستبعداً إمكانية ممارسة أي أنشطة متعلق بتطوير أو تحديث أي سلاح كيميائي داخل روسيا.
ووصف بيسكوف ذلك الأمر بأنه مستحيل على الإطلاق.
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