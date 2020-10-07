“التعليم العالي” تسمح لطلاب الثانوية المعترضين على نتائجهم بتعديل بطاقة المفاضلة وفق الدرجات الجديدة

سمحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية لعام 2020 والذين اعترضوا على نتائجهم في الثانوية بتعديل بطاقة المفاضلة وفق الدرجات الجديدة.

وأوضحت الوزارة في تعميم اليوم أنه بإمكان الطلاب من حملة الشهادة الثانوية لعام 2020 الذين تقدموا بطلبات اعتراض على نتائج الثانوية العامة بفروعها “العلمي والأدبي والمهني” وتعدلت درجاتهم وسبق أن تقدموا للمفاضلة أو التسجيل المباشر مراجعة مراكز تصحيح البيانات في الجامعة لتعديل بطاقة المفاضلة وفق الدرجات المعدلة في الشهادة الجديدة.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أصدرت في الحادي والعشرين من الشهر الماضي مفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي 2020-2021 وحددت مدة قبول الطلبات الخاصة بها خلال الفترة بين 26-9 و13-10-2020.

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