يريفان: اللقاء بين وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان غير وارد

أعلنت وزارة الخارجية الأرمنية اليوم أن يريفان لا تنظر حالياً في إمكانية عقد لقاء بين الوزير الأرمني زوراب مناتساكانيان ونظيره ألمار ممادياروف على خلفية النزاع الجاري في إقليم ناغورني قره باغ.

ونقلت وكالة تاس عن المتحدثة باسم الوزارة آنا نغداليان قولها: إن اللقاء بين وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان غير وارد في المرحلة الحالية.

من جهتها أعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية أن الوزير ممادياروف سيتوجه غداً إلى جنيف لإجراء لقاء مع الوسيط الدولي في نزاع ناغورني قره باغ.

وأوضحت الوزارة أن هدف الزيارة لقاء رؤساء مجموعة مينسك في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (روسيا وفرنسا والولايات المتحدة) وعرض موقف أذربيجان من تسوية النزاع.

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