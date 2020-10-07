آخر تحديث: 2020-10-07 22:34:10
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جامعة تشرين تؤجل الامتحانات التكميلية لسنوات التخرج إلى ١٨ الجاري

التصنيفات: محليات

اللاذقية _ رشا عيسى

أجلت جامعة تشرين اليوم الأربعاء موعد بدء امتحانات الدورة التكميلية لسنوات التخرج مدة أسبوع على أن تبدأ الامتحانات في ١٨ الشهر الجاري.

وقال الدكتور بسام حسن – رئيس الجامعة ل( تشرين) : بعد تأخير صدور بعض النتائج الامتحانية تحدد الموعد الجديد على أن تكون نتائج المواد المتبقية قد اكتملت تسليماً وتدقيقاً وإعلاناً خلال المدة المحددة، مضيفاً : إن مجلس التعليم العالي فوض مجالس الجامعات بالتعامل مع هذا الموضوع وكل جامعة حسب ظروفها .

وكان مجلس جامعة تشرين انعقد صباح اليوم و حدد الموعد الجديد لامتحانات الدورة التكميلية .

يشار إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فوضت مجالس الجامعات تحديد مواعيد بدء الدورة التكميلية لسنوات التخرج على أن تتجاوز المواعيد الجديدة ٢٦ الشهر الجاري.

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التصنيفات: محليات

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