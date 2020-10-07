جامعة تشرين تؤجل الامتحانات التكميلية لسنوات التخرج إلى ١٨ الجاري
اللاذقية _ رشا عيسى
أجلت جامعة تشرين اليوم الأربعاء موعد بدء امتحانات الدورة التكميلية لسنوات التخرج مدة أسبوع على أن تبدأ الامتحانات في ١٨ الشهر الجاري.
وقال الدكتور بسام حسن – رئيس الجامعة ل( تشرين) : بعد تأخير صدور بعض النتائج الامتحانية تحدد الموعد الجديد على أن تكون نتائج المواد المتبقية قد اكتملت تسليماً وتدقيقاً وإعلاناً خلال المدة المحددة، مضيفاً : إن مجلس التعليم العالي فوض مجالس الجامعات بالتعامل مع هذا الموضوع وكل جامعة حسب ظروفها .
وكان مجلس جامعة تشرين انعقد صباح اليوم و حدد الموعد الجديد لامتحانات الدورة التكميلية .
يشار إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فوضت مجالس الجامعات تحديد مواعيد بدء الدورة التكميلية لسنوات التخرج على أن تتجاوز المواعيد الجديدة ٢٦ الشهر الجاري.
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