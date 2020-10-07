زيادة مخصصات محطات الوقود وإلغاء كل الامتيازات

طرطوس _تشرين

بعد زيادة مخصصات محطات الوقود اليومية اتخذت محافظة طرطوس عدة إجراءات لإعادة الوضع على ما كان عليه قبل حدوث أزمة البنزين خلال الشهر الماضي، وإلغاء جميع الاستثناءات على محطات الوقود لجميع الآليات والدراجات النارية، وذلك في اجتماع لجنة المحروقات برئاسة المحافظ صفوان أبو سعدى فتم السماح لكل الآليات والسيارات العمومي والدراجات النارية بالتعبئة من أي محطة وقود وفق مستحقاتهم على البطاقة الإلكترونية، و تم إلغاء تخصيص كازية فرع المحروقات في طرطوس (سادكوب) لسيارات العمومي و الأطباء البشريين و العسكريين القائمين على رأس عملهم و رؤساء المجالس المحلية وإلغاء الدور المخصص للنساء على جميع المحطات.

وبيّن أبو سعدى أنه سيتم تزويد محطات الريف بكميات إضافية عن المدن من مادة البنزين و تعويضهم عن النقص الذي حصل نتيجة الأزمة خلال الأسابيع الماضية .

ووجه المحافظ قيادة الشرطة ومديرية التموين وجميع رؤساء المجالس منع أي مركبة بتعبئة الوقود إلا من خلال البطاقة الإلكترونية الخاصة بها، وذلك تحت طائلة المساءلة للمخالف و حجز المركبة والبطاقة ومنع التعبئة مدة شهر و مراسلة الجهات المركزية بخصوص مخصصات الشاب الأعزب من مادة الغاز والسماح له بالحصول على جرة غاز كل ثلاثة أشهر بدلاً من ستة أشهر.

وكذلك ناقشت اللجنة آلية توزيع مادة مازوت التدفئة لكل المناطق، إذ سيتم الاستمرار بتوزيع 200 ليتر لذوي الشهداء والجرحى وتوزيع 100 ليتر لباقي الأسر بدءاً بالمناطق الأشد برودة .

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