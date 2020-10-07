الفيدرالي الروسي يحبط مخططاً لتنفيذ هجوم إرهابي جنوب البلاد

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اليوم عن إحباط مخطط لتنفيذ هجوم إرهابي في مدينة ستافروبول جنوب روسيا.

ونقلت وكالة تاس عن مصادر بالمكتب الإعلامي للجهاز قولها “إن وحدة من الأمن الفيدرالي اعتقلت رجلاً يبلغ من العمر 23 عاماً كان يخطط لشن هجوم إرهابي ضد ممثلي السلطة القضائية في مدينة ستافروبول الروسية”.

ولفتت الخدمة إلى أنه من المتوقع أن يدلي الإرهابي بشهادته في هذه القضية الجنائية بأقرب وقت ممكن.

وكانت قوات الأمن الروسية أحبطت خلال الاشهر القليلة الماضية هجمات إرهابية في جمهوريتي تشوفاشيا وتترستان وسط روسيا ومدينة خاباروفسك أقصى شرق البلاد إضافة إلى الكشف عن مخابئ تحتوي على متفجرات.

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