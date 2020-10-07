أرمينيا تلوح بالاعتراف بإقليم ناغورني قرة باغ كجمهورية وأذربيجان تشترط توقف القتال للعودة إلى الحوار

أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان أن بلاده ستعترف بإقليم ناغورني قرة باغ كجمهورية إذا أظهر التحليل أن ذلك سيساعد في حل النزاع المسلح فيه.

وقال باشينيان في مقابلة اليوم مع القناة الأولى الروسية: إذا أدى تحليلنا إلى حقيقة أنه يساعد قرة باغ وحل المشكلة فسنتخذ مثل هذه الخطوة وإذا لم يكن الأمر كذلك فسوف نمتنع.

بدوره أبدى رئيس أذربيجان إلهام علييف استعداد بلاده للعودة إلى الحوار مع أرمينيا حول قضية الإقليم عندما يتوقف القتال فيه.

واتهم علييف حكومة يريفان بمحاولة “تدويل نزاع الإقليم وإشراك دول أوروبية وأعضاء منظمة معاهدة الأمن الجماعي فيه” مشدداً على ضرورة ألا يخرج النزاع عن حدود أرمينيا وأذربيجان.

وأشار إلى أن دولاً أخرى خارج مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي تترأسها روسيا وفرنسا والولايات المتحدة بشكل مشترك قد تشارك في تسوية النزاع كدول ضامنة.

طباعة