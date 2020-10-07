تطويق حريق (بسطوير) في جبلة.. والأدغال آمنة من النيران

اللاذقية _ رشا عيسى

تمكنت فرق الإطفاء في دائرة حراج اللاذقية من تطويق الحريق الذي نشب في قرية بسطوير في منطقة ريف جبلة لتبقى الحراج المتواجدة في المنطقة بأمان من النيران التي تدخلت عصراً حوامات من الجيش العربي السوري للمساهمة في عمليات إطفائها، بينما شهدت المحافظة عدة حرائق اليوم الأربعاء بعضها حراجي.

وأكد المهندس باسم دوبا – رئيس دائرة الحراج في مديرية زراعة اللاذقية لـ ( تشرين) أن حريق( بسطوير) مطوق بالكامل وزال الخطر عن تلك المنطقة ، موضحاً أن الحريق زراعي بالكامل نشب في أراضٍ مهملة ، ولم تصل ألسنة اللهب إلى الأدغال السنديانية في السفوح الحراجية الموازية للحريق، حيث تم عزلها بالكامل ، مبيناً أن المنطقة لها تفاصيل جغرافية صعبة جداً تتميز بوجود مدرجات يصعب الوصول عليها.

وأشار دوبا إلى أن الحريق اندلع بحدود الساعة الحادية عشرة صباحاً وامتد لساعات بعض الظهر وبدأت عمليات الإخماد بمشاركة ثلاثة فرق من عمال الإطفاء وأربع سيارات إطفاء لتنضم إليهم لاحقاً مروحيات من الجيش العربي السوري.

كما اندلع حريق آخر في قرية بشيلي _ التناخة و أتى على مساحة ٢ دونم من الأدغال الحراجية، وقال دوبا : كان حريقاً صعباً لجهة وعورة المنطقة واستحالة دخول الآليات إليها، حيث تم التعامل معه يدوياً من قبل فرق الإطفاء الحراجية التي نقلت المياه إلى موقع النار بوجود جرار دفع رباعي وتمت السيطرة على الحريق بالكامل .

وكانت عدة حرائق شهدتها المحافظة في الدليبات والقلمون في ريف منطقة القرداحة وحريقان اثنان في منطقة الحفة وجميعها تم تطويقها بالكامل .

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