استشهاد عامل وإصابة اثنين من مديرية الزراعة بانفجار لغم من مخلفات إرهابيي (داعش) في الحسينية بريف دير الزور

استشهد عامل وأصيب اثنان آخران من عمال مديرية الزراعة بدير الزور جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات إرهابيي “داعش” في مشتل الحراج في قرية الحسينية بريف دير الزور الشمالي.

وذكر مصدر في مشفى الشهيد أحمد هويدي لمراسل سانا أنه أسعف إلى المشفى ظهر اليوم ثلاثة من العاملين في مشتل حراج الحسينية أحدهم متوف واثنان مصابان أحدهما بشظية في البطن وتم وضعه تحت المراقبة الطبية والآخر بشظية في الفخذ وحالته مستقرة وذلك جراء انفجار لغم بهم أثناء عملهم في المشتل.

وعمد إرهابيو تنظيم “داعش” كغيرهم من التنظيمات الإرهابية قبل اندحارهم من المناطق التي كانوا ينتشرون فيها إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة وإخفائها في القرى والبلدات وفي الأراضي الزراعية لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالأهالي الذين يعودون إلى مناطقهم بعد تحريرها من الإرهاب.

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