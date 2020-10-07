العدو الإسرائيلي يجدد خرقه للسيادة والأجواء اللبنانية
جدد طيران العدو الإسرائيلي خرقه اليوم للسيادة والأجواء اللبنانية وحلق فوق بلدات وقرى في الجنوب اللبناني.
وقال الجيش اللبناني في بيان إن طائرتين إسرائيليتين معاديتين خرقتا الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة ونفذتا طيراناً دائرياً فوق مناطق بيروت وضواحيها بعبدا والجنوب والبقاع الغربي ثم غادرتا الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة.
بدورها أشارت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إلى أن طائرة تجسس إسرائيلية حلقت ليلاً وفجر اليوم على علو منخفض فوق مجرى الليطاني وبلدات يحمر والزوطرين وصولاً إلى جنوب نهر الليطاني فيما حلق الطيران الحربي المعادي ظهر اليوم فوق مناطق حاصبيا والعرقوب وجبل الشيخ ومزارع شبعا على علو منخفض.
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