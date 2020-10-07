ميشيل أوباما: ترامب عنصري كاذب وغير أخلاقي

وصفت ميشيل أوباما زوجة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه عنصري كاذب وغير أخلاقي.

وانتقدت ميشيل في فيديو لدعم المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن نقلته وسائل الإعلام الأمريكية ترامب لإثارته المخاوف بشأن الأمريكيين من أصول إفريقية ولكذبه حول كيفية تدمير الأقليات للضواحي مشيرة إلى أن الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد كانت في الغالب دعوة سلمية للتضامن ضد العنصرية.

واعتبرت أن ترامب وحلفاءه كانوا يحاولون الاستفادة من الإحباط وتشتيت الانتباه عن إخفاقاته من خلال إلقاء اللوم على الناس وقالت: إن الامر الوحيد الذي يتقنه ترامب هو استخدام الخوف والإرباك ونشر الأكاذيب للفوز.

وانتقدت أوباما فشل ترامب في التصدي لفيروس كورونا وتفرغه لزيادة ثروته وثروات أعوانه.

طباعة