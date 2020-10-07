استنفار رقابي لضبط سوء تصنيع الرغيف في دمشق

مركزان الخليل

حملة مركزة قادتها حماية المستهلك على منتجي رغيف الخبز وخاصة بعد كثرة الشكاوى من المواطنين حول سوء إنتاج الرغيف وما يتعرض له من سرقة من بعض ضعاف النفوس لمنتجيه في القطاع العام والخاص حيث أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق_ عدي شلي أن حملة الرقابة على الرغيف أثمرت عن تنظيم 64 مخالفة لأفران دمشق بغية لتحسين الرغيف التمويني خلال الشهر الماضي شملت هذه المخالفات نقص وزن والاتجار بمادة الخبز التمويني والاتجار بمادة الدقيق التمويني واستخدام الخبز التمويني لغير الغاية المخصص لها وسوء صناعة الخبز ومخالفة تعليمات وزارية تضمنت استخدام المادة في وجهتها الصحيحة.

وأضاف شبلي أن جميع الضبوط التي تم تسجيلها أحيلت للقضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإن الرقابة مستمرة في متابعة الأفران لتحسين صناعة الرغيف وستتخذ بحق المخالفين أقصى العقوبات وفق قانون حماية المستهلك رقم 14 للعام 2015، ووضع آلية رقابة جديدة تسمح بقمع المخالفات ومنع تكرارها.

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