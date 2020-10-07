دلتا يصل المكسيك وسلطات البلاد تحذر منه

حذرت السلطات المكسيكية من خطورة إعصار دلتا الذي وصل اليوم إلى اليابسة في شبه جزيرة يوكاتان كعاصفة شديدة الخطورة من الفئة الثانية.

ونقلت وكالة “أسشويتد برس” عن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في ميامي قوله إن صور الأقمار الصناعية وبيانات الرادار من كوبا وعمليات المراقبة السطحية في المكسيك تشير إلى أن مركز دلتا ضرب الأرض بالقرب من بويرتو موريلوس صباحاً ما أدى إلى رياح شديدة بلغت سرعتها 110 أميال في الساعة.

وطالب الرئيس المكسيكي أندريس مانويل بالاستعداد لهذا الإعصار وأمر بنشر 5 آلاف جندي في هذه المنطقة لتقديم الإغاثة للسكان المنكوبين، بينما حذر حاكم كوينتانا رو كارلوس خواكين السكان والسياح من أن الإعصار قوي جداً، وقال: إن المنطقة لم تشهد عاصفة مثلها منذ إعصار ويلما في 2005.

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