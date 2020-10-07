استشهاد عامل بزراعة دير الزور وإصابة اثنين بانفجار لغم أرضي

دير الزور- عثمان الخلف

استشهد عاملٌ في مديرية زراعة دير الزور وأصيب اثنان بانفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم ” داعش الإرهابي ” .

وأشار معاون مدير الزراعة المهندس ” رافع أبو العيش ” لـ ” تشرين ” أن الانفجار وقع أثناء تأدية العاملين عملهم في مركز ” الحسينية ” الزراعي الواقع على الضفة اليسرى لنهر الفرات، لافتاً إلى أن العامل ” حاجم عواد الحسين ” 45 عاماً قضى مباشرة نتيجة قوة الانفجار، فيما أصيب العاملان ” خضر جمعة الخضر ” و ” محمد إسماعيل الطه ” أحدهما في العناية المركزة .

مدير مشفى الأسد بدير الزور ” د. مأمون حيزة ” أكد وصول العامل ” الحسين ” إلى المشفى مفارقاً الحياة مُبيناً أن إصابته كانت مباشرة ، بينما العاملان الآخران نُقلا إلى المشفى العسكري لتلقي العلاج اللازم كونهما نُقلا إليه مباشرة لقربه من مكان الواقعة.

هذا ولا تزال بعض المناطق في محافظة دير الزور التي حررها الجيش العربي السوري أيلول العام 2017 تعاني من بقاء بعض مخلفات التنظيمات الإرهابية ولاسيما في الأراضي الزراعية وأدت لحدوث وفيات وإصابات، علماً أنه بين الفينة والأخرى تتابع فرق الهندسة العسكرية عمليات المسح عن هذه المخلفات التي عمل الإرهاب على نشرها بكثافة إبان المواجهات العسكرية.

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