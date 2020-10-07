بكين: دول الغرب غير مؤهلة لتقييم الدول الأخرى بخصوص حقوق الإنسان

أكدت وزارة الخارجية الصينية أن دول الغرب غير مؤهلة لتقييم أو إطلاق الأحكام على الدول الأخرى بخصوص ملف حقوق الإنسان.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة هوا تشون يينغ في بيان اليوم نقلته وكالة شينخوا: بما أن بعض دول الغرب تصرفت بشكل سيء بملف حقوق الإنسان فيها فما الحق الذي لديها للإدلاء بتعليقات بلا مبرر حول وضع حقوق الإنسان في الدول الأخرى، مؤكدة أنه يتعين على هذه الدول إدارة شؤونها الخاصة جيداً أولاً.

وجاءت تعليقات هوا بعد أن دعمت نحو 70 دولة الصين في المناقشة العامة للجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في مواجهة مضايقات من دول غربية عدة.

وقالت هوا: أصوات العدل هذه تثبت مرة أخرى أن الناس يستطيعون تمييز الصواب من الخطأ كما هي فشل آخر لدول غربية تحاول تشويه سمعة الصين عن طريق استخدام قضايا متعلقة بهونغ كونغ وشينجيانغ التي ليست قضايا حقوق إنسان، مشددة على أن بلادها تعارض بشدة أي شخص أو دولة أو قوة تعمل على خلق عدم الاستقرار في الصين.

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