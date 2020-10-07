الكاريكاتير رائد خليل ينال الجائزة الخاصة في المسابقة الدولية بألبانيا

نال رسام الكاريكاتير رائد خليل الجائزة الخاصة في مسابقة نيكولا الدولي الأولى التي أقيمت في مدينة بوغراديك الألبانية بمشاركة 50 دولة من مختلف أنحاء العالم.

لوحة خليل الفائزة في المسابقة التي جاءت بعنوان (ابتسامة البلقان) صورت نمط العلاقات الدولية السائد وكيفية تعامل بلدان العالم مع بعضها في سياق المفاوضات ضمن أسلوب ساخر ونقدي لاذع.

وأوضح خليل في تصريح لسانا أن الجائزة ثمرة اجتهاد طويل كباقي الجوائز التي تعني لي الكثير كفنان سوري ضمن مسابقة دولية ضمت العديد من رسامي الكاريكاتير من دول عدة، مشيراً إلى أن لوحته تصب في نطاق مشروعه الفني الهادف لتسليط الضوء على القضايا الاجتماعية والإنسانية والوطنية والجوانب الإيجابية والسلبية في الحياة والمجتمع على مستوى العالم.

يذكر أن الفنان خليل من مواليد 1973 وهو رسام كاريكاتير في صحيفة البعث وفي التلفزيون العربي السوري شارك في العديد من المعارض الدولية ونال العديد من الجوائز وشهادات التقدير وهو محرر ومشرف موقع الكاريكاتير السوري ومدير مهرجان سورية الدولي للكاريكاتير منذ انطلاقته ونال العديد من الجوائز المحلية والعربية والدولية.

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